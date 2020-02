Il punto: Follo show, stende la Tarros e si prende il primato

La Spezia - La copertina di giornata in I Categoria è tutta per il Follo San Martino che nel big match di giornata tra prime della classe contro la Tarros Sarzanese rifila cinque reti ai rossoneri di Fanan e si prende la vetta solitaria dovendo anche recuperare la gara contro il San Lazzaro Lunense rinviata la scorsa domenica per impraticabilità di campo. Non c'è partita tra le due squadre con il Follo che si porta sul 4 - 0 nel giro di 38' minuti. Ruba la scena Maggiore, giocatore che con questa categoria non c'entra proprio nulla, che segna il vantaggio dopo 8' minuti con un gran pallonetto e raddoppia al quarto d'ora. A seguire in rete il giovane Della Pina e Valletta Francesco su rigore. Nella ripresa tenta la reazione la squadra di Fanan con le reti di Sbardella e Barattini con il bomber del campionato che fallisce anche il rigore che avrebbe potuto riaprire il match leggermente deviato da Benedini e poi che sbatte con una doppia deviazione sui montanti. Allora per non correre rischi Galassi sigilla il match nel finale con la quinta rete.



Alle spalle del Follo sale la sorpresa più bella della stagione ossia il Marolacquasanta di Fabiani che rifila quattro reti a domicilio alla Castelnovese. Reti arrivate tutte nella ripresa grazie alla doppietta di Canalini, il rigore trasformato da Quattromani e il sigillo finale di Zangani. Sul terzo gradino del podio si porta invece la Caperanese che ringrazia un super Levaggi imprendibile per gli avversari del San Lazzaro Lunense. Il velocissimo attaccante sigla la tripletta decisiva per la squadra di Piropi. Va comunque sottolineato come tra il gol dell'1 - 0 e quello del raddoppio la squadra di Biavati sfiora due volte il pareggio con Maggiali e Oussama Jabraoui. Ad un punto dalla Tarros Sarzanese, completando di fatto la griglia Play - Off, troviamo il Casarza Ligure con i granata che si vanno ad imporre in casa dell'Intercomunale Beverino. Vantaggio con lo spezzino Rossetti, poi il pari locale di Rodriguez. I granata sventano l'occasione del vantaggio bianco azzurro con il bomber Bettanin e poi dilagano con la rete di Bonelli e la doppietta per Rossetti.



Pareggio a reti bianche per lo Sporting Club Aurora fermato da un Sarzana 1906 che si conferma in un periodo di ottima forma. Dopo un primo tempo avaro di emozioni nella ripresa Musetti risolve una mischia concitata nell'area avversaria, ma Carluccio pareggia i conti tre minuti dopo con un perfetto calcio di punizione. Negli ultimi venti minuti di gioco i rossoneri provano a far loro l'intera posta in palio, ma Santella non è fortunato in due circostanze. Torna alla vittoria il Pegazzano ribalta il Riccò Le Rondini imponendosi nel finale. Al vantaggio di Chella aveva risposto poco dopo un gol dell'ex di turno Arena abile a ribadire in rete un pallone respinto dalla traversa su conclusione di Romeo. Lo stesso Romeo realizza il gol vittoria per i suoi all'85° con un vero e proprio eurogol. Infine seconda consecutiva e fondamentale vittoria per il Borgo Foce Magra A.F. che si impone nello scontro salvezza in casa del fanalino Arcola Garibaldina. Decidono una perfetta punizione di Tazzini e con un contropiede allo scadere finalizzato da Guglielmi. Per i granata la situazione è sempre più negativa.



I TOP DI GIORNATA



FOLLO SAN MARTINO: Primo tempo da incorniciare letteralmente dominato che frutta una vittoria importantissima nel big match di giornata contro la Tarros Sarzanese.



MAROLACQUASANTA: Continua il periodo d'oro dei ragazzi di mister Fabiani ora secondi in classifica dopo il gran poker alla Castelnovese.



ROMEO (Pegazzano): Traversa che porta al gol del pareggio, eurogol per la vittoria. Le speranze della formazione spezzina di salvezza passano tutte dai piedi del proprio bomber e capitano.



I FLOP DI GIORNATA



TARROS SARZANESE: Perdere ci sta, soprattutto in un big match del genere, ma la prima frazione dei ragazzi di Fanan è proprio da dimenticare.



ARCOLA GARIBALDINA: Una stagione nata veramente male, anche lo scontro diretto con il Borgo Foce Magra A.F. è ad appannaggio degli avversari.



CLASSIFICA MARCATORI



21 BARATTINI (Tarros Sarzanese)



11 Tedesco (Riccò Le Rondini)



10 Bonelli (Casarza Ligure)

10 Bettanin (Intercomunale Beverino)



9 Romeo (Pegazzano)

9 Figaia (Castelnovese)

9 Rossetti (Casarza Ligure)



8 Canalini (Marolacquasanta)

8 Valletta (Follo San Martino)