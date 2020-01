Il punto, Caperanese in testa, ma avanza il Follo San Martino

La Spezia - Basta un pareggio, per giunta ottenuto dopo aver rimontato due volte lo svantaggio in casa del Marolacquasanta, alla Caperanese per issarsi a capolista solitaria del torneo di I Categoria Girone D. La squadra di Piropi infatti va sotto al "Tanca" risponde al vantaggio nel primo tempo di Porqueddu, colpo di testa vincente su punizione di Quattromani, con una rete del bomber Musico nella ripresa che insacca una punizione di Assalino. Non si scompone il Marola che torna avanti con Marchi su centro di Garibotti, ma Picasso realizza in mischia il definitivo 2 - 2 subito dopo. Il punto basta ai verde azzurri anche perchè Tarros Sarzanese e Casarza Ligure vengono entrambe sconfitte.



La formazione di Fanan si arrende nel finale allo Sporting Club Aurora passato in vantaggio con Guazzoni. E' Koleci a pareggiare i conti poco dopo l'ora di gioco, ma un rigore trasformato da D'Amelio a due minuti dal termine costa la sconfitta ai rossoneri che dopo il pari non hanno capitalizzato le occasioni capitate ancora a Koleci e al giovane Deidda. Amaro epilogo anche per i granata del Casarza e grande festa rossonera con il Sarzana 1906 che si impone di misura con un gol di Ragonesi che al terzo tentativo, dopo le respinte di Landi su Figliè e Santella, mette a segno il gol vittoria.



Di questi risultati approfitta alla grande il Follo San Martino che schiera i rinforzi invernali e si impone nettamente in casa del Riccò Le Rondini, campo storicamente difficile, calando un netto tris. Vantaggio di Valletta su assist di Forno nei primi minuti, poi nella ripresa ecco il gol al debutto per Ferdani su assist dell'altro debuttante Maggiore, poi ecco i pali di Giuntoni e Bariti e infine il tris di Petrucci nel finale. Prova di forza della squadra di Cervia che si porta ad una sola lunghezza dalla capolista Caperanese e ora fa veramente paura a tutte le avversarie.



Negli altri match della giornata pareggio per 2 - 2 tra Intercomunale Beverino, trascinata dal solito Bettanin e dal neo acquisto Crafa, e Borgo Foce Magra A.F. Vantaggio locale con Bettanin che stoppa di petto e scarica in rete un centro di Crafa, ospiti che la ribaltano con un rigore di Foresti e il tap - in di Gasparotti, ma Bettanin rimette tutto in parità su lancio ancora di Crafa. Gol quest'ultimo contestato dagli ospiti per sospetta posizione di fuorigioco del bomber locale. Pari anche il match salvezza tra Castelnovese e Pegazzano. Succede tutto nella ripresa con la rete di Figaia e la doppietta di Giunta per i locali e la doppietta di Romeo e il definitivo 3 - 3 di Tortorelli per gli ospiti.



Giornata che si chiude con il secondo successo stagionale dell'Arcola Garibaldina in casa del San Lazzaro Lunense. Vantaggio di Agrifogli e raddoppio di Toracca, poi ecco Ossama Jabraoui a dimezzare lo svantaggio, ma i granata realizzavano nel finale in ripartenza con Frione il gol del definitivo 1 - 3. Un successo che riaccende le speranze salvezza per la squadra di Locori.



I TOP DI GIORNATA



FOLLO SAN MARTINO: Prova di forza della squadra di Cervia che vince e convince in casa del Riccò Le Rondini e, sfruttando gli altri risultati di giornata, si porta ad un solo punto dalla vetta.



ARCOLA GARIBALDINA: Secondo successo stagionale in uno scontro diretto per la salvezza che riaccende le speranze di salvezza.



SARZANA 1906: Vittoria all'ultimo tuffo su un campo difficile come quello del Casarza Ligure.



I FLOP DI GIORNATA



SAN LAZZARO LUNENSE: Brutta sconfitta tra le mura amiche contro l'Arcola Garibaldina



CASARZA LIGURE: Brutto stop interno con il Sarzana 1906.



CLASSIFICA MARCATORI



13 BARATTINI (Tarros Sarzanese)



10 Bettanin (Intercomunale Beverino)



8 Figaia (Castelnovese)

8 Bonelli (Casarza Ligure)



7 Romeo (Pegazzano)

7 Tedesco (Riccò Le Rondini)

7 Maggiali (San Lazzaro Lunense)