Il capocannoniere di I Categoria per l'Arcola Garibaldina

Arcola - Primi botti di mercato per la neo promossa e debuttante Arcola Garibaldina. La squadra del presidente Fresta sistema il reparto dei fuori quota prelevando i portieri classe '99 Langella e Uccheddu rispettivamente da Valdivara 5 Terre e Santerenzina. Insieme a loro ecco il difensore classe '98 Gianmarco Galazzi dal Vezzano, i centrocampisti Praticò Matteo dal Don Bosco Fossone e Matteo Venturi, classe '99, in arrivo dal Canaletto. Per l'attacco ecco Alessandro Attivissimo, classe '99 ex Ceparana, e Luca Frione pari età in arrivo dalla Santerenzina. Il diesse Zampolini poi piazza tre colpi importanti anche per quanto riguarda i "vecchi". Come da tempo anticipato si veste di granata il bomber Davide Iaione che ritrova mister Pedretti dopo gli anni passati insieme al Rebocco e al Cadimare. Il classe '90 proprio con il Rebocco si è laureato capocannoniere lo scorso anno con 20 reti migliorando di una le 19 della precedente stagione in viola. "Il mio primo pensiero e ringraziamento va al Rebocco dove sono stato anche capitano, mi dispiace per la chiusura. Saluto mister Moggia e mister Carrodano con affetto." - dichiara Iaione a Calcio Spezzino - "Poi voglio ringraziare tutte le squadre come Pegazzano, Castelnovese, Vezzano e Follo San Martino che mi hanno cercato in questo calciomercato estivo. Ovviamente ringrazio l'Arcola Garibaldina del presidente Fresta che è stata la squadra che più mi ha voluto. Un grazie particolare a Pedretti e Zampolini." Con lui da Rebocco arrivano anche l'esperto centrocampista Mirko Agliano e il difensore classe '97 Alessio Cardetti con un passato anche in Promozione alla Forza e Coraggio. "Sono felicissimo di questa nuova avventura e non vedo l'ora di poter dimostrare sul campo il mio valore" - dichiara Cardetti - "Voglio aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi il prima possibile."