Il Sarzana 1906 riparte da 13 riconferme

Il diesse Polidori al lavoro per rinforzare la rosa del confermatissimo mister Tiziano Veronica. Ufficializzato lo Staff Tecnico in vista della stagione 2019/2020

Sarzana - Dopo le molte vicissitudini passate e il rischio di una mancata iscrizione è ripartito il Sarzana Calcio 1906 del presidente Castagna e lo ha fatto confermando in toto il proprio staff e molti giocatori della rosa della prima squadra. A disposizione del confermatissimo mister Tiziano Veronica ci saranno ancora il portiere Cucurnia, i difensori Biselli, Isoppo, Bartoli, Tonelli e Pasquali, i centrocampisti Taddeucci, Orlandi, Nardi, Ragonesi e Bosinco e gli attaccanti Santella e Figliè. Lasciano i rossoneri invece l'attaccante Rossetti trasferitosi al Casarza Ligure, il centrale difensivo Biagioni passato all'Intercomunale Beverino, l'esterno d'attacco Pieruzzini che smette di giocare a causa di problemi lavorativi e il centrocampista Sow che si trasferisce a Brugnato. Il diesse Polidori ha iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca dei rinforzi per rimpinguare la rosa in vista dell'annata sportiva 2019/2020. Si vocifera di interessamenti per gli esterni del Pegazzano Cattabiani e Venè, poi per un attaccante esperto, ma si cerca anche un portiere e qualche fuori quota. Nelle prossime settimane se ne saprà di più. Di seguito riportiamo lo Staff Tecnico rossonero in vista del prossimo campionato.



Staff Tecnico Sarzana Calcio 1906 stagione 2019/2020



Allenatore: Tiziano Veronica

Vice allenatore: Stefano Storti

Preparatore dei portieri: Giacomo Bertolla

Team manager: Stefano Zeni

Dirigente Accompagnatore: Stefano Scopis

Direttore Sportivo: Andrea Polidori