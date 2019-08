Il Sarzana 1906 chiude il mercato con un gran colpo in difesa

Sarzana - Vero e proprio colpaccio di mercato per il Sarzana 1906 che chiude la sua campagna acquisti estiva trovando il sostituto del difensore Biagioni passato intanto all'Intercomunale Beverino. Il nuovo centrale difensivo arriva a vestire i colori rossoneri dopo che un liguria, come il suo compagno Manfredi, ha lasciato un ottimo ricordo ai tempi della Sarzanese in Serie D collezionando oltre 15 presenze. Si tratta di Nicola Cutolo, classe '87, possente centrale difensivo con una carriera di tutto rispetto. Cresciuto nelle giovanili del Benevento, passa poi giovanissimo alla Triestina nel torneo di Serie B. Il suo curriculum cita squadre blasonate come Trento, Viribus Unitis e Nola in Serie D totalizzando complessivamente altre 40 presenze. Sono invece 5 le presenze in C2 con l'Ebolitana Calcio, ma per Cutolo si ricorda anche una parentesi in Serie A lituana con 10 gettoni nel Fk Tauras. Fisico possente, un metro e 86 centimetri d'altezza, disputerà per la prima volta in carriera il campionato di I Categoria. "Con Nicola ora possiamo dire di aver concluso al meglio la campagna acquisti" - dichiara il diesse rossonero Polidori - "Più di così non si poteva chiedere visto oltretutto che fino a venti giorni fa non dovevamo neanche iscriverci. Ringrazio Nicola per la scelta fatta e tutta la società Sarzana gli augura una stagione ricca di soddisfazioni."