Il San Lazzaro Lunense riparte tra conferme e novità

Sarzana - E' ripartito il San Lazzaro Lunense. La riunione dello scorso 8 Luglio ha dato formalmente il via ai lavori in vista della stagione 2019/2020 che vedrà il sodalizio di Sarzana partecipare ancora al campionato di I Categoria della Spezia dopo la brillante salvezza ottenuto la scorsa annata. Alla guida della Prima Squadra è stato confermato mister Marco Biavati. Da notare poi l'entrata in società di alcuni componenti della formazione del La Miniera. Il ruolo di Direttore Sportivo è stato infatti conferito all'ex allenatore del sodalizio di Castelnuovo Magra Simone Tenerani, mentre il vice di Biavati sarà Alessandro Serafini. Per quanto concerne il ruolo di preparatore dei portieri ecco invece Antonio Pierotti. La riunione è servita anche per stabilire le nuove cariche societarie e definire l'organigramma del sodalizio presieduto dal presidente Silvano Guatteri. Il San Lazzaro Lunense ha comunicato la riapertura del Settore Giovanile dove verranno allestite alcune formazioni per partecipare alla stagione che andrà a breve a cominciare. Per quanto riguarda la Prima Squadra la società è al lavoro per allestire una rosa che possa ben figurare nel campionato di I Categoria. Il neo direttore sportivo Tenerani e il suo staff hanno imbastito numerose trattative per portare al San Lazzaro i giocatori necessari. Una Lunense che dovrebbe cambiare sostanzialmente volto rispetto a quella della passata stagione con la partenza di alcuni giocatori tra i quali l'attaccante Canalini e il difensore Richerme che sono destinati al Marolacquasanta, l'altro attaccante Balloni ancora in dubbio su una possibile permanenza o meno avendo molte richieste dopo l'ottima scorsa annata o il mediano Lombardi che piace alla Polisportiva Madonnetta. In entrata gli elementi più validi del La Miniera tra i quali i talentuosi Oussama Jabraoui e Mouchin Jabraoui, Triscornia, ecc., oltre al centrocampista goleador Puglione in arrivo dalla Luni Calcio. Molte anche le conferme, tra esse spiccano quelle del portiere Neri, del difensore Cini, del talentuoso Pezzetti, mentre vicino alla conferma parrebbe essere anche l'esterno offensivo Trabucchi.



Organigramma Societario San Lazzaero Lunense Stagione 2019/2020



Presidente : Silvano Guatteri



Presidente onorario: Lido Castagna

Vice presidenti : Valter Gozzani e Gianni Baruzzo

Consiglieri : Della Pina Stefano , Baldi Daniele

Segretario : Luongo Francesco



Staff Prima Squadra San Lazzaro Lunense - Stagione 2019/2020



Allenatore :Marco Biavati

Vice allenatore :Alessandro Serafini

Direttore Sportivo : Tenerani Simone

All.Portieri : Antonio Pierotti