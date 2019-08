Il San Lazzaro Lunense ha fatto 13!

Sarzana - Continua la campagna di rafforzamento del nuovo San Lazzaro Lunense. Come anticipato da Calcio Spezzino il neo diesse Simone Tenerani "pesca" a pieni mani dalla sua ex formazione del La Miniera. Arrivano dalla società di Castelnuovo Magra il fantasista Ossama Jabraoui talentuoso classe '95 che nello scorso anno ha realizzato 4 reti. In passato lo si ricorda con le maglie di Castelnovese, Olimpia Piana Battolla (11 le sue realizzazioni, ndr), Monterosso e Colli di Luni (nella foto di Fabrizio Ghini, ndr) con cui militò in Promozione e vinse il campionato di I Categoria sotto la guida di mister Marselli. Insieme a lui ecco il fratello Mouchin Jabraoui mediano e poi il centrocampista Marouane Farris, l'attaccante Andrea Faconti ex anche della Polisportiva Madonnetta, il difensore classe '95 Daniele Baudone, il centrocampista Czerny, il difensore classe '94 Boni Edoardo, l'attaccante classe '85 Andrea Pezzica e infine il centrocampista Maman. Oltre a tutti questi giocatori ex La Miniera alla corte di mister Biavati ecco anche l'esterno offensivo Nicholas Pigoni, la passata stagione all'Antica Luni fino a Dicembre per poi svincolarsi, il centrale difensivo fuori quota classe '98 Michele Baudone in arrivo dalla Tarros Sarzanese e l'altro difensore ex Don Bosco Fossone Alfieri Vittorio Rey. A breve dovrebbe poi arrivare anche la firma della promettente ala offensiva Wahed la scorsa stagione sempre al La Miniera e autore di 6 reti. Per completare la rosa il San Lazzaro parrebbe poi interessarsi ai fratelli Lombardi e al centrale difensivo Khalouq Saif rimasti svincolati dopo la chiusura del Rebocco.