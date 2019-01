Il Pegazzano passa a Moneglia con Romeo

Un gol in apertura del bomber di mister Olmi permette agli spezzini di piegare la squadra di Bottaro nell'ultima gara del girone di andata. Vittoria pesante che consente ai bianconeri di accorciare a -2 dalla capolista Follo San Martino

Moneglia - Una rete di Romeo permette al Pegazzano di imporsi di misura sull'ostico campo del Moneglia centrando tre punti importantissimi. La squadra spezzina, passata da Bordino ad Olmi nell'ultimo periodo, accorcia infatti dalla capolista Follo San Martino fermata sul pareggio nel big match di giornata contro il Borgo Foce Magra A.F.



Pronti via e bianconeri subito in vantaggio: centro di Scapazzoni per Russo Riccardo che cede a Romeo il quale beffa Longinotti con un abile pallonetto. Provano a reagire subito gli azulgrana che 120" dopo vanno alla conclusione con Spintone, ma il pallone sorvola la traversa della porta difesa da Baron. Al 20° ci riprova Romeo, questa volta direttamente su calcio di punizione, ma Longinotti è attento e trattiene il pallone. Alla mezzora è la volta di Russo Tiziano prova a raddoppiare il parziale in favore della formazione spezzina, ma anche in questo caso il pallone esce sul fondo pur facendo la barba alla traversa. Passano cinque minuti e a rendersi pericoloso è il bomber locale Cizmja, ma Baron è attento e para la conclusione dell'attaccante albanese. Al 40° va vicino al raddoppio il Pegazzano con la conclusione di Scapazzoni, ma l'arbitro ravvede fuorigioco e blocca tutto. Al riposo sul parziale di 0 - 1. Nella ripresa Bottaro manda subito in campo Basso e E. Gianelli e soprattutto il primo a cercare con insistenza la via del pareggio. Al 51° conclude dalla distanza con il pallone che termina fuori di poco, mentre tre minuti dopo si rende pericoloso con un calcio piazzato che esce di poco sopra la traversa. L'ultimo tentativo di un secondo tempo meno vibrante della prima frazione porta la ancora dello scatenato Basso al 64°, ma Baron controlla e salva i tre punti importantissimi per i bianconeri. Nel finale poi classica girandola di sostituzioni che spezza il ritmo della partita. Vittoria pesante in un campo difficile e Pegazzano che, come si diceva all'inizio, accorcia a - 2 dalla capolista Follo San Martino chiudendo al meglio il girone di andata.



Tabellino



Moneglia - Pegazzano 0 - 1

Marcatore: 8° S. Romeo



Moneglia: Longinotti, F. Gianelli, Arpe, Pozzo, De Bellis, Muzio, Spintone, Fil. Barbieri, Picciau, Cizmja, Polcino. All. Bottaro

A disp.: Barbieri, Guazzoni, Marchi, Basso, E. Gianelli, Zanetti



Pegazzano: Baron, Guano, Luiso, Fiorelli, Tortorelli, Nardini, Scapazzoni, T. Russo, Romeo, Nuti, R. Russo. All. Olmi

A disp.: Biagi, Rosi, Ratti, Diamanti, Cattabiani, Venturotti, Reyes, Peroni