Il Pegazzano ha scelto il suo nuovo allenatore

La Spezia - Dopo aver salutato mister Bertolini in maniera consensuale ad inizio settimana a seguito della quinta sconfitta consecutiva patita sul campo del San Lazzaro Lunense il Pegazzano ha nominato il suo nuovo allenatore. Si tratta di mister Michele Bruno. In possesso del patentino Uefa B da sei anni il 35enne trainer in passato ha allenato gli Esordienti dello Spezia Calcio, i Giovanissimi Provinciali del Don Bosco Spezia vincendo la Coppa del Presidente e il campionato, i Giovanissimi Provinciali e gli Allievi Provinciali del Mamas Giovani e gli Allievi Nazionali della Lucchese. Il tecnico di Massa Carrara viene descritto dal D.g. del Pegazzano Romeo come "un professionista serio che ha allenato squadre importanti come Lucchese, Spezia e Pisa." L'esordio sulla nuova panchina è previsto domenica mattina nella sfida salvezza contro la neo promossa Arcola Garibaldina. Le due squadre sono entrambe ultime a quota zero punti dopo cinque giornate del campionato di I Categoria Girone D.



G.L.