Il Marolacquasanta nel segno della continuità

Il sodalizio rosso verde conferma lo staff tecnico per la prossima stagione. Primi rumors di mercato con due nomi per l'attacco

La Spezia - Dopo la salvezza ottenuta nello scorso campionato di I Categoria il Marolacquasanta prosegue nel segno della continuità in vista del prossimo torneo. I rossoverdi hanno infatti confermato in panchina mister Paolo Fabiani. Insieme a lui confermato al completo anche l'intero staff tecnico con il preparatore atletico Roberto Giovannelli e il preparatore dei portieri Fabio Torri. Novità nella dirigenza dove l'ex giocatore Bello Giacomo affiancherà Romeo Stella nel ruolo di Direttore Sportivo. Si iniziano a fare anche i primi nomi di possibili rinforzi in vista della prossima annata calcistica. I "rumors" danno il sodalizio rossoverde interessato agli attaccanti Canalini del San Lazzaro Lunense e Di Muri del Rebocco. Ovviamente ci vorrà tempo per capire se questi presunti interessi si potranno trasformare in colpi per il confermatissimo Fabiani, lui al momento è la certezza su cui si poggerà il Marolacquasanta della prossima stagione.



G.L.