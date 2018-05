Il Marolacquasanta ha nominato la sua nuova guida tecnica

Il direttore sportivo Stella, nel segno della continuità, ha nominato un altro ex giocatore rossoverde. I ringraziamenti a mister Calise

La Spezia - Dopo la salvezza ottenuta all'ultimo tuffo nell'ultima giornata di campionato il Marolacquasanta ha salutato mister Calise che ha rassegnato le proprie dimissioni. La società rossoverde, nel segno della continuità, ha quindi provveduto a nominare la nuova guida tecnica. Sarà ancora una volta un ex giocatore rossoverde a guidare la squadra dalla panchina. Il D.s. Stella ha infatti ufficializzato mister Fabiani Paolo quale nuovo trainer della propria squadra. Queste le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo marolino a Calcio Spezzino: "Il Marolacquasanta vuole prima di tutto ringraziare Simone per l'ottimo lavoro svolto. Nel farlo abbiamo anche il piacere di comunicare il suo sostituto che sarà mister Fabiani Paolo. In questo modo la società intende dare continuità dimostrando ancora una volta massima fiducia nei propri ex giocatori. Dopo Pontremolesi, Carrodano, Fanan e Calise la tradizione continua con Fabiani. A lui un in bocca al lupo in vista della prossima stagione!"