Il Levanto sbanca il Cristoni e si mantiene in terza piazza

Righetti e Barletta segnando le reti per la squadra di Agata che accorcia dalla vetta. Moretti mantiene inviolata la propria p

Levanto - Una ventina di minuti basta al Levanto per “regolare” a domicilio il San Lazzaro Lunense col risultato più classico. Due sbandamenti difensivi locali consentono infatti al “bomber” Righetti di sbloccare il risultato, al “Cristoni”, dopo una decina di minuti e a Barletta di raddoppiare dopo altrettanti. Con Canalini al 40’ e allo stesso minuto nella ripresa, le opportunità più ghiotte per i padroni di casa di riaprire la partita, ma nella prima occasione la sfera va fuori seppur di poco e nella seconda è provvidenziale per la terza forza del torneo il salvataggio di Moretti fra i pali.



Tabellino



S. LAZZARO LUNENSE – LEVANTO 0 – 2

MARCATORI: Righetti al 10’ e Barletta al 20’.



SAN LAZZARO LUNENSE: Neri, Cattani (30’ Antognetti), Lippi; Bertelloni (85’ Proietti), Cini (46’ Donadel), Richerme; Trabucchi (70’ Michelucci), Lombardi, Balloni; Canalini e Barotti (60’ LaPorta). All. Biavati.



LEVANTO: Moretti, Zoppi, Nicora; Bertano, Giorgi, Borgalli; Romano (80’Callo), Agrò, Righetti; Barletta (78’ Bagnasco) e Sassarini. All. Agata.



ARBITRO: Plloci di Chiavari.