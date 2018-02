Il Levanto incassa le dimissioni di Cossentino e nomina un nuovo D.s.

Si tratta di un levantese D.O.C. dal grande passato calcistico che ha già ricoperto lo stesso incarico al Rivasamba. In panchina vi è invece una conferma

Levanto - A seguito della pesante sconfitta interna patita domenica scorsa al "Raso Scaramuccia" dal Levanto Calcio contro lo Sporting Club Aurora mister Yari Cossentino, trainer dei rivieraschi in coppia con Bagnasco, aveva rassegnato le proprie dimissioni da allenatore, come già anticipato ieri da Calcio Spezzino. Le dimissioni dell'ex giocatore sono state accettate dalla dirigenza che ha già provveduto ad operare le prime decisioni per rilanciare la squadra oramai invischiata nella parte bassa della classifica di I Categoria dopo una serie di risultati negativi. Il Levanto Calcio ha infatti comunicato di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo ad Agata Dimitri ex centravanti dal curriculum di alto livello e che ha già ricoperto lo stesso ruolo per svariate stagioni al Rivasamba, di cui per una breve parentesi è stato anche allenatore. Il neo D.s. rivierasco, levantese D.O.C., ha motivato la scelta che lo ha spinto a rientrare nel mondo del calcio dilettantistico con il desiderio di contribuire alla crescita del movimento calcistico della società del proprio paese. Nessuno scossone invece per quanto riguarda la panchina dove quale unico allenatore è stato confermato da Agata, in accordo con la dirigenza, "Il Cobra" Samuele Bagnasco (nella foto, N.d.r.) che continuerà a ricoprire anche la carica di preparatore dei portieri. Il Levanto Calcio inoltre ha voluto ringraziare con una nota ufficiale il dimissionario Yari Cossentino per il lavoro svolto augurandogli il meglio per le proprie prossime avventure sportive.