Il Levanto batte il San Lazzaro e ora attende il recupero di Follo - Borgo

Per capire se ci sarà o meno lo spareggio per il titolo di I Categoria bisognerà attendere il recupero del match rinviato per impraticabilità di campo. Intanto il segretario rivierasco Bussani scrive a Federcalcio e AIA per manifestare perplessità

Levanto - Sotto la pioggia il Levanto batte a Moltedi il San Lazzaro Lunense e ora attende cosa succederà nel recupero previsto tra Borgo Foce Magra Ameglia e Follo San Martino poiché, in caso di vittoria di quest’ultimo, prima di brindare all’eventuale salita in Promozione occorrerà la “bella” con quest’ultimo. Nel frattempo, a poche ore dal termine della partita, il segretario levantese Piergiorgio Bussani ha fatto sapere che il club invierà una nota sia alla federcalcio che all’associazione arbitrale onde manifestare le proprie perplessità circa la necessità di sospendere Borgo-Follo. La tesi è che, ora che a ultima giornata consumata gli amegliesi sanno di non poter più accedere ai playoff, ci sarebbe da chiedersi quanto motivato possa essere il prossimo avversario della squadra di mister Lorenzo Plicanti.

Venendo al match che ha chiuso il campionato al “Raso Scaramuccia”, che i rivieraschi hanno affrontati senza Sassarini e Nicora, lasciato riposare in vista di eventuale spareggio…

Al 12’ dopo un batti e ribatti sotto porta Monti porta in vantaggio i padroni di casa, i quali insistono e quasi raddoppiano pochi minuti più tardi, con Righetti lanciato dallo stesso Monti. Al 43’ si vedono gli ospiti e Canalini sfiora la traversa.

Più equilibrata la ripresa, tuttavia il Levanto si porta sul due a zero al 37’ col “cannoniere” Righetti, sebbene il suo tiro sia deviato da Richerme. Al 44’ infine Canalini accorcia le distanze a suggello di una fuga in contropiede.



Tabellino



Levanto Calcio - San Lazzaro Lunense 2 - 1

Marcatori: 12° Monti (L), 82° Righetti (L), 89° Canalini (S)



Levanto Calcio: Moretti (84’ Currarino), Anselmo, Agrò; Bertano, Giorgi, Monti (55’ Minetti), Romano (84’ Callo), Filippone, Richetti; Barletta, Garibotti. All. Agata.



San Lazzaro Lunense: Neri, Antonuccio, Antognetti (76’ Laporta); Barotti, Cini, Richerme; Tarabucchi, Lombardi, Balloni; Canalini, Pezzetti. All. Biavati.





Arbitro: Masini di Genova