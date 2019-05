Il Levanto Calcio prepara la festa della Prima Squadra

Sabato 1° Giugno nella centralissima Piazza Cavour i rivieraschi festeggiano la vittoria della I Categoria e il conseguente salto in Promozione. Molta soddisfazione anche dal vivaio rivierasco

Levanto - Gran festa quella che si preannuncia sabato 1° Giugno, a Levanto, per festeggiare la salita della squadra di calcio cittadina in quella Promozione che in loco mancava da oltre vent’anni.

Nella centralissima Piazza Cavour, punto di ristoro aperto dalle ore 19.30, alle 21 via alla premiazione della compagine che ha vinto il Girone D della 1.a Categoria ligure. A seguire musica. Ingresso liberissimo. Dovrebbe esserci anche il sindaco Ilario Agata.

La rocambolesca sconfitta nella finale per il titolo ligure di Prima categoria, a Bogliasco contro la Veloce Savona, qualche giorno fa…pare non aver scalfitto l’entusiasmo che il pallone scatena di questi tempi da queste parti. Tanto più, che la stagione calcistica ormai agli sgoccioli è stata prodiga di soddisfazioni per il medesimo settore giovanile biancoceleste, diretto da Luca Beccarelli.

C’è mica poco di levantese, tanto per cominciare, nella conquista del titolo regionale della categoria Giovanissimi da parte della selezione della provincia spezzina. L’attaccante Lorenzo Lagaxio, il centrocampista Federico Pozzi e il difensore Francesco Tiscornia hanno infatti fatto tutta la loro parte nel contesto, uno per reparto. Del resto i Giovanissimi levantesi hanno letteralmente sfiorato la vittoria del loro campionato provinciale; anticipati d’un soffio dal Ceparana. Si noti peraltro e non può essere un caso, che sotto la guida dello stesso mister Marco Lagaxio, avevano fatto parte della medesima rappresentativa Filippo Beccarelli e Ludovico Caputo nella stagione sportiva scorsa.

Né è tutto qui, poiché hanno vinto il proprio campionato gli Esordienti Misti rivieraschi (comprendenti le annate 2006 e 2007) allenati da Gianluca Gabbriellini, hanno finito quasi imbattuti i Piccoli Amici classe 2012 del tandem tecnico Laura Testa-Aldo Filippo: una solo sconfitta in tutta l’annata.

Infine, i Pulcini 2008/09 hanno schierato due squadre in due gironi di campionato diversi e con ottimi risultati, questi ultimi ottenuti anche dai Primi Calci 2010/11. Per concludere i più piccoli, annata 2013, hanno conquistato l’ambito trofeo “Natale Canarino” del Canaletto. Niente male il medesimo quinto posto degli Allievi Provinciali. Qua il “vivaio” insomma non è stato complessivamente da meno degli adulti.