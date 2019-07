Il Follo San Martino si assicura un jolly di centrocampo

Follo - Ennesimo volto nuovo per il Follo San Martino che ha appena ufficializzato l'ingaggio di Davide Di Grottole dai toscani del Monzone. Spezzino, classe '94, Di Grottole è un vero e proprio jolly di centrocampo dato che può essere utilizzato sia da mezzala in una mediana a tre che da esterno di centrocampo e d'attacco. In carriera ha vestito la maglia del Canaletto Sepor in Promozione, realizzando due reti, per poi trasferirsi al 5 Terre MonVer in I Categoria dove rimarrà tre stagioni con il passaggio alla denominazione Monterosso mettendo a segno complessivamente 4 reti. La scorsa annata si è invece diviso tra una prima parte di campionato al Pegazzano (una rete all'attivo, ndr), mentre da Dicembre in poi ha vestito i colori del Monzone in II Categoria della Toscana. Ora torna in Liguria per vestire la maglia dell'ambizioso Follo di mister Cervia.