Il Follo San Martino batte tre colpi

Follo - Prime novità per il Follo San Martino che, dopo aver completato il nuovo organigramma societario in vista della prossima stagione, ufficializza le prime riconferme alla propria rosa. Vestiranno ancora la maglia del sodalizio del presidente Luongo il portiere Michel Benedini, il centrale difensivo Davide Fregosi, il terzino sinistro Alessandro Moroni e i centrocampisti Stefano Riillo e Francesco Campailla. Il neo diesse Pasciuti ha poi messo a segno i primi tre rinforzi alla rosa di mister Cervia. Dal Montignoso, formazione di Eccellenza toscana, è stato prelevato il centrocampista classe '89 Lorenzo Berti (nella foto, ndr), dalla Torrelaghese ecco il centrale difensivo classe '96 Giuntoni Marco e infine dal Serricciolo arriva l'esperto terzino classe '81 Sartini Daniele. Ma non è comunque finita qui perchè la carne al fuoco per la squadra di Follo è veramente tanta. Piace l'esterno destro Davide Tedeschi ex, tra le altre, di Real Fiumaretta, Colli Ortonovo, Romagnano e Tarros Sarzanese, mentre non è mistero che mister Cervia per l'attacco speri di riavere con lui dopo l'esperienza comune al Don Bosco Spezia il bomber Luca Corvi divisosi nell'ultima stagione tra Fezzanese in Serie D e Pontremolese in Promozione della Toscana. In uscita invece, oltre a Paparcone approdato al Marolacquasanta, paiono esserci il difensore Bellotti direzione Casarza Ligure e il trio composto dai centrocampisti Noga e Palagi e il forte fantasista Bariti. Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.



Organigramma Societario Follo San Martino - Stagione 2019/2020



- Presidente

Luongo Alessandro

- Direttore Generale

Baldini Marco

- Team Manager

Aiello Roberto

- Direttore Sportivo Pasciuti Maurizio

- Allenatore

Cervia Andrea

- Segretario

Montanari Ugo

- Preparatore Portieri

Stretti Federico

- Massaggiatore

Bartolini Mauro

- Fisioterapista

Paternò Federico

-Responsabile Eventi

Milvia Franzoni

- Addetto Ufficio Stampa

Campailla Francesco

- Cassiere

Leonardi Fabio