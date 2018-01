Il Ceparana ribalta l'Aurora e si mette all'inseguimento del Canaletto

Pur rimaneggiata e andata subito sotto la squadra di mister Strata offre una prova di forza all'Andersen. Pareggia Cappagli poi Cherif Diallo si conquista il primo rigore stagionale dei rossoneri trasformato con freddezza da Fiocchi

Sestri Levante - Al “Favole Andersen” di Sestri Levante il Ceparana torna a quella vittoria che fortissimamente voleva al punto di rimontare in casa di un avversario forte uno svantaggio precoce e, pressoché in extremis, procurarsi quel rigore, primo della stagione in favore della squadra di Strata, che decide la contesa. La capolista Canaletto Sepor sembra insomma trovare degno inseguitore.

In cronaca rossoneri, privi di Bottari, Barattini e Bariti e che recupera Perotto a difesa dei pali, già pericolosi al 1° minuto con Cappagli che manca da due passi la deviazione su cross di Diallo. Al 16’ padroni dicasa in vantaggio con Boussakioud in mischia. Al 18’ Muzio salva sul lanciatissimo Diallo. Al 21’ doppia parata di Perotto su tiro di Besana prima e Ruffino poi. Al 25’ conclusione velenosa di Diallo che sfiora il palo. Al 32’ Perotto è grande nell’uscita sul un Ruffino “solissimo”. Al 33’ pareggia Cappagli di testa calcio d’angolo di Maccione, gol importante per l'ex Juniores Nazionale della Fezzanese.

Nella ripresa, al 13’ insidioso tiro-cross di Rossi. Al 25’ provvidenziale respinta d’un difensore su tentativo di Cariati. Al 32’ Cappagli fa la barba al palo a suggello d’un vertiginoso contropiede. Al 37’ il neoentrato Caffese dapprima colpisce la traversa e quindi sulla ribattuta impegna severamente Perotto. Al 41’ appunto il penalty risolutore, a procurarselo lo scatenato Cherif Diallo e trasformato da un freddissimo Fiocchi. Due squadre che chiudono entrambe in inferiorità numerica per le espulsioni comminate a Muzio e al giovane centrocampista ospite Rolla.



Tabellino



Sporting Club Aurora - Ceparana 1 - 2

Marcatori: 16’ Boussakioud (A), 34’ Cappagli (C), 86’ [Rig.] Fiocchi (C)



Note: all'89° espulso Muzio (A) e al 91° espulso Rolla (C)



S.C. Aurora: Rollandelli, Ravettino (58’ Monteverde), Bacigalupo; Besana, Muzio, Marcone; Ghirlanda, Michelis (81’ Caffese), Boussakiouel; Ghiggeri (75’ Rollando), Ruffino (52’ Rossi). All. Figone.

Ceparana: Perotto, Monticelli, Cristiani; Becci, Rolla, Fiocchi; Cariati, Corvi, Cappagli; Maccione, Diallo (91’ Panizzi). All. Strata.



Arbitro: Sig. Bassi di Genova.