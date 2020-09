Il Ceparana Calcio rende noto l'organigramma societario per la stagione 2020 - 2021

Il Ceparana Calcio ha comunicato quest'oggi il proprio organigramma societario completo in vista della stagione 2020/2021. Confermato alla presidenza Diego Bancallari e vice presidente Nando Capone. Tra le novità rilevanti il Direttore Generale Marco Chiappini, il Direttore Sportivo della Prima Squadra e Responsabile della Comunicazione Guido Lorenzelli, il Direttore Tecnico Jacopo Foschi e il Direttore Sportivo del Settore Giovanile e Responsabile dei Tornei Giovanili Emiliano Barabino.



Confermate nell'organigramma, a più livelli, presenze storiche come Pier Francesco Fazzolari, Roberto Barletti, Leonardo Luti e Andrea Ricci giusto per citarne alcuni.



Comunicati inoltre tutti gli allenatori, gli staff e i dirigenti delle varie formazioni dal Settore Giovanile alla Scuola Calcio. Già comunicati in precedenza quelli della Prima Squadra rossonera.



ORGANIGRAMMA DIRIGENZIALE ASDC CEPARANA CALCIO



Presidente: Diego Bancallari

Vice Presidente: Nando Capone

Direttore Generale: Marco Chiappini

Segretario ed economo Scuola calcio: Roberto Barletti - Nando Capone

Responsabile Comunicazione e Social Media: Guido Lorenzelli

Consiglieri: Andrea Ricci, Samanta Amadi, Maria Lotito, Leonardo Luti, Fazzolari Pier Francesco, Leporati Cristiano, Roberto Cavana.



QUADRI TECNICI ASDC CEPARANA CALCIO



Allenatori & Dirigenti Prima Squadra

Allenatore: Francesco Leone

Allenatore in seconda: Francesco Grilli

Direttore Sportivo: Guido Lorenzelli

Preparatore portieri: Marcello Baracco, Folignani Enrico

Preparatore atletico e Responsabile Fisioterapisti: Prof. Luca Ricciotti

Dirigenti: Nando Capone, Marco Chiappini, Roberto Barletti



QUADRI TECNICI ASDC CEPARANA CALCIO – Settore Giovanile e Scuola Calcio



Direttore Settore Giovanile: Leonardo Luti

Vice Direttore Settore Giovanile: Pier Francesco Fazzolari

Direttore Tecnico: Jacopo Foschi

Direttore sportivo Settore Giovanile: Emiliano Barabino

Responsabile Scuola Calcio: Enrico Pieraccini

Responsabile Tornei: Emiliano Barabino - Enrico Pieraccini



Allenatori & Dirigenti di Annata Settore Giovanile e Scuola Calcio

Juniores Allenatore Gianluca Conti – Dirigenti: Gianluca Poli – Gianni Ruffini

Annata 2004 Allenatore Tommaso Lazzerini – Dirigenti: Pier Francesco Fazzolari

Annata 2005 Allenatore Matteo Centi Dirigenti: Marco Tonelli – Francesco Lotta – Del Vigo Lorenzo

Annata 2007 Allenatori Valerio Puccetti – Dirigenti: Luciano Boriassi-Cristiano Paita – Chiara Cuscito

Annata 2008 Allenatori Vincenzo Vingiano – Jacopo Foschi Dirigenti: Katiuscia Romiti – Pasquale Ludovico

Annata 2009 Allenatori Luca Tonelli- Riccardo Ciacci Dirigenti: Giordano Queni – Francesca Corvi

Annata 2010 Allenatori Carlo Manca – Dirigenti: Monica Agostini – Tomai Pitinca Cosimo

Annata 2011 Allenatore Riccardo Pagni – Leonardo Ricci Dirigenti: Maria Cristina Scappazzoni

Annata 2012 Allenatore Riccardo Pagni – Leonardo Ricci Dirigenti: Maria Cristina Scappazzoni

Annata 2013 Allenatore Franco Da Nuvola Dirigenti: Claudia Iacopelli – Matteo Signanini

Annata 2014 Allenatore Andrea Dell’Ovo Dirigenti: Ricci Adriana

Annata 2015-2016 Allenatore Adriano Simoncini



Settore Giovanile e Scuola Calcio - Preparatori atletici e tecnici



Preparatore portieri Settore Giovanile : Natali Alessandro

Preparatore portieri Scuola Calcio: Raffaellini Fabio

Preparatore atletico: Luca Ricciotti