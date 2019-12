Il Casarza Ligure pesca ancora alla Spezia

Doppio colpo per i granata di Lenzi che si assicurano un ex Beverino e un ex Forza e Coraggio

Attualmente al secondo posto in classifica ad un punto dalla capolista Tarros Sarzanese il Casarza Ligure le vuole provare tutte per vincere questo campionato di I Categoria. I granata di Lenzi pescano ancora dalla provincia della Spezia, da cui quest'estate erano già arrivanti Landi, Conti, Bellotti, Palmero e Rossetti, mettendo a segno altri due rinforzi importanti. Per la mediana è fatta per il forte centrocampista albanese Noga Sabiniano prelevato dall'Intercomunale Beverino. Una vera e propria garanzia questo giocatore che negli anni ha vinto svariati campionati con le maglie di Lerici Castle, Fo.Ce. Vara, Canaletto Sepor, Forza e Coraggio e Val D'Aveto, mentre la scorsa stagione disputò i Play - Off con il Follo San Martino. Insieme al mediano classe '93 in arrivo anche il centrale difensivo Mattia Quaranta prelevato dall'attuale capolista di Promozione Forza e Coraggio. Il classe '98 ha disputato in rossobianco le ultime tre stagioni e mezza. Per acquisirne le prestazioni il Casarza Ligure ha dovuto battere la forte concorrenza dell'Intercomunale Beverino.