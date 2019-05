I primi 100, anzi 101, gol di Matteo Barattini

L'attaccante classe '93 della Tarros Sarzanese con la doppietta allo Sporting Club Aurora di domenica scorsa taglia la tripla cifra in quanto a reti messe a segno nei dilettanti. "Dal primo all'ultimo li ricordo tutti!"

La Spezia - Ieri ha messo a segno una doppietta nel rotondo successo con cui la sua Tarros Sarzanese ha superato lo Sporting Club Aurora a domicilio centrando così il quinto posto finale nel Girone D di I Categoria che permetterà ai ragazzi di mister Fanan di disputare la semifinale Play - Off contro o il Follo San Martino o il Levanto Calcio. Due reti che fanno chiudere a Matteo Barattini la stagione a quota 18 centri in campionato, vice capocannoniere del torneo alle spalle del bomber principe Davide Iaione con l'attaccante del Rebocco che ne ha messe a segno 20. La doppietta realizzata contro l'undici di mister Figone è però valsa all'attaccante rossonero classe '93 il traguardo delle prime 100 reti (101 a dirla tutta) nei dilettanti. Lo si ricorda ad esempio per le 26 marcature nella stagione della vittoria del campionato di I Categoria con il Real Fiumaretta che lo hanno anche laureato capocannoniere di quel torneo, nelle precedenti stagioni sempre con il Fiumaretta realizzò complessivamente ulteriori 41 segnature. Doppia cifra raggiunta anche nella scorsa stagione con indosso la maglia del Ceparana. Cinque le reti in Promozione con il Colli di Luni e anche una marcatura in Eccellenza vestendo la maglia della Massese. Ieri il raggiungimento della tripla cifra in quanto a reti realizzate in carriera, un traguardo che lo stesso Barattini commenta così...



"Dal primo all’ultimo, dal più bello al più brutto, dal più importante al meno importante, li ricordo tutti! Quanti abbracci, quante risate e quante esultanze! Passione e divertimento, sacrificio e impegno, soddisfazioni e delusioni, pianti e risate, perseveranza e dedizione, voglia di migliorarsi e motivazioni, gioie e dolori, momenti belli e momenti brutti...ecco i miei 100 goal, anzi 101, lì spiegherei così, perché per me, il goal, racchiude tutto questo, tutte queste emozioni e stati d’animo che solo questo meraviglioso sport mi fa provare! È difficile spiegarlo a chi non è mai riuscito o a chi non l'ha mai fatto. Per me è tutto questo...no, non può essere solo un gioco!"