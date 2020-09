I Categoria Girone D, è la Riese a completare il "roster" di partenza

Come si poteva immaginare è la Riese la formazione che va a prendere il posto della ripescata Tarros Sarzanese nel Girone D di I Categoria, assieme a lei le confermate Caperanese, Sporting Club Aurora e Casarza Ligure. Per il resto tutte formazioni spezzine come d'attesa. Sarà un girone dispari ossia con 15 formazioni al via, questo impone un turno di riposo a rotazione per ogni squadra.



Girone quest'anno molto interessante con Caperanese e Casarza Ligure tra le favorite, ma con molte spezzine che possono recitare un ruolo importante a cominciare dal rinnovatissimo Ceparana che ha messo su una rosa importante. Non vanno comunque dimenticate squadre di valore e tradizione come Intercomunale Beverino, Sporting Club Aurora e Marolacquasanta, oltre alle solite possibili sorprese di ogni stagione tra le quali possiamo sicuramente inserire la rinnovatissima Castelnovese.