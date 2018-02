Hat - Trick Cappagli, il derby di Follo è del Ceparana

Devastante la coppia offensiva rossonera formata da due classe '97 che decide il derby in casa del lanciato Follo San Martino. Sulla partita pesa però l'espulsione dell'esperto bomber locale Bonelli

Follo - Una prestazione veramente di spessore da parte dell'attaccante classe '97 Cappagli, autore di una tripletta, trascina il Ceparana ad un'importante quanto netta vittoria nel sentito derby contro il Follo San Martino con i padroni di casa che erano tra le squadre più in forma del momento reduci da ben quattro vittorie consecutive. Ovviamente sul risultato finale ha influito anche l'espulsione comminata al bomber di mister Lorenzo Plicanti ossia quel Bonelli che nelle ultime partite aveva letteralmente trascinato i suoi, mentre ieri, dopo il vantaggio rossonero, ha lasciato i compagni in inferiorità numerica e senza la loro miglior bocca da fuoco in avanti. Locali che si schierano con la coppia Bonelli - Orsetti ispirati da Riillo e Danovaro sulle corsie. In mediana ecco capitan Villa, a difesa dei pali un Benedini in netta crescita, mentre in difesa El Hamlachi ha il compito di limitare il talentuoso classe '97 Cherif Diallo. Giovanissima la coppia offensiva rossonera composta oltre che dal possente centravanti dall'altro classe '97 Cappagli che, come detto, non farà rimpiangere l'assente Barattini out insieme a elementi di spessore come Bariti e Bottari. Maglia da titolare negli ospiti per un altro classe '97 come Rolla e per l'altro giovane Panizzi. Parte a spron battuto la squadra di Strata e già al 4° proprio Rolla calcia fuori di un soffio. Lo stesso centrocampista ex Fezzanese impegna severamente Benedini al 9° con un ottimo colpo di testa, ma la parata del portiere di casa è di quelle importanti. Al 21° però Cappagli, servito da Fiocchi, sblocca il risultato con un calibrato rasoterra. La reazione del Follo San Martino alla mezzora quando Riillo sfiora la traversa della porta difesa da Perotto. Al 34’ l'episodio che indirizza la partita è l'espulsione comminata a Bonelli per gioco falloso commesso su Cristiani. Un cartellino rosso che spiana la agli ospiti, una strada che si mette ulteriormente in discesa appena 120" secondi dopo quando ancora Cappagli raddoppia il punteggio con una conclusione potente che si incastra imparabile all'incrocio dei pali.

Ripresa e partita in ghiaccio dopo appena cinque minuti di gioco: conclusione di Maccione respinta da Benedini, irrompe ancora Cappagli che sigla la propria tripletta personale. Il poker arriva al 65° ad opera di Cherif Diallò che su angolo di Maccione sovrasta il diretto marcatore e schiaccia in rete il suo dodicesimo centro stagionale. Non succede altro di rilevante e la partita scorre via senza ulteriori sussulti. Tre punti importanti per il Ceparana contro una squadra in forma e nonostante le assenze, tre punti che permettono ai ragazzi di Strata di rimanere in scia alla capolista Canaletto e mantenere il proprio vantaggio sulla Tarros Sarzanese. Per il Follo San Martino, dopo un ottimo periodo, una giornata da dimentica in fretta. Peccato per l'espulsione di Bonelli che pesa nell'economia della partita.



Tabellino



Follo San Martino - Ceparana 0 - 4

Marcatori: 21°, 36° e 50° Cappagli, 65° Diallo



Note: al 34° espulso Bonelli (F)



Follo San Martino: Benedini, Musetti A. (44’ Cappellini), Moroni; Conti, Bastoni (10’ Campailla - 70’Signore), El Hamlachi; Danovaro, Villa, Orsetti; Bonelli, Riillo (75’ Mozzachiodi). All. Plicanti L.



Ceparana: Perotto, Panizzi (89’ Cavitolo), Cristiani; Becci, Bertano, Fiocchi; Cariati, Rolla, Cappagli (60’Ricciardi); Maccione (80’ Lorenzini), Diallo (70’ Briselli). All. Strata.



Arbitro: Sig. Pucci della Spezia.