Grande successo per la festa Promozione del Levanto Calcio

Hanno preso la parola il sindaco Ilario Agata, il vice sindaco Luca Del Bello e il presidente del sodalizio rivierasco Dimitri Queirolo

Levanto - Riuscitissima la festa per la salita del Levanto in Promozione, dove la cittadina rivierasca mancava per giunta da quasi trent’anni, nella centralissima Piazza Cavour; ove oltretutto ha fatto seguito la “notte bianca” di levantese.

A premiare staff tecnico-dirigenziale e calciatori biancocelesti, tutta l’ Amministrazione locale con in testa il sindaco Ilario Agata peraltro cugino dell’allenatore Dimitri, insieme al suo vice Luca Del Bello che è inoltre assessore allo Sport.



Ecco alcuna esternazioni emerse nell’occasione…



Ilario Agata (primo cittadino di Levanto): "Se pensiamo che io sono uno di quelli che alla mattina del lunedì non mancano mai di consultare per bene sui giornali le pagine relative al calcio dilettantistico, con riguardo particolare proprio al Levanto come logico, possiamo facilmente capire quanto io sia felice. Sottolineerei altresì come a questo siamo arrivati anche grazie alla fusione fra due società che hanno unito le forze. Ora speriamo di proseguire così, visto che risorse, strutture e volontà non mancano di certo."



Luca Del Bello (vicesindaco): "Il Comune ha sempre appoggiato il Levanto e, con la città, oggi gioisce come non mai l’intera amministrazione cittadina per quello che è evento grandioso."



Dimitri Queirolo (presidente del Levanto Calcio): "Se pensiamo che noi non osavamo andare, con gli obiettivi che ci proponevamo a inizio stagione, oltre i playoff: è facile immaginare quale gioia possa essere questa promozione diretta, anzi dopo vittoria in tale e tanto spareggio quale è stato quello col Follo S. Martino, inoltre non scordiamoci che la “rosa” è costituita quasi per intero da ragazzi di Levanto o immediati dintorni."