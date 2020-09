Golaeda del Serricciolo in amichevole con il Monti

Continua la marcia di avvicinamento del Serrcciolo al campionato di I Categoria della Toscana. I "galletti" dalla profonda anima spezzina avendo in rosa giocatori quali il portiere Landi, i difensori Bellotti e Tonelli e l'esterno Angelotti, nella serata di ieri hanno incrociato i tacchetti con il Monti, squadra di II Categoria.



Ne è uscita una goleada per la squadra di mister Chelotti che si è imposta per ben 8 - 1, così come era già successo un paio di settimane addietro con il Ceparana che aveva superato lo stesso Monti per 8 - 0. Già nei primi sette minuti a segno Tavoni e Angelotti, poi ecco le marcature di Lombardi e Piscopo. Il Monti accorciava ad inizio ripresa su rigore concesso per un fallo di Bellotti e trasformato da Giromini. In seguito "galletti" a segno ancora con capitan Tavoni, Ballerini, Angelotti e nuovamente Ballerini.



Tabellino



Monti - Serricciolo 1 - 8

Marcatori: 2° e 55° Tavoni (S), 7° e 75° Angelotti (S), 30° Lombardi, 40° Piscopo, 50° [Rig.] Giromini (M), 70° e 80° Ballerini (S)



Monti: Cavalier D'Oro (Fornesi), Walid, Schiavone (Reburati), Galloni (Costa), Trivelli (Donati), Malatesta (Saisi), Bellacci (Botti), Barbasini, Puppi G., Maddeddu (Giromini), Venuti.

Serricciolo: Landi (Manzato), Tonelli, Lisi (Jovanovitch), Casciari (Bertolini), Bellotti, Raffo (Vegnuti), Angelotti, Mazzone, Tavoni (Ballerini), Piscopo, Lombardi. All. Chelotti