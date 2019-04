Giudice Sportivo, tre turni a Celaj del Riccò Le Rondini

Due giornate a Pasquali del Sarzana 1906. In sette sono invece i giocatori fermati per una giornata

La Spezia - Dopo la disputa del terzultimo turno di campionato ecce le sanzioni disciplinari comminate dal Giudice Sportivo nel torneo di Prima Categoria Girone D.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E



CELAJ XHEKLANDO (RICCO LE RONDINI)

A seguito di un fallo fischiato a sfavore, rivolgeva, urlando, un'espressione blasfema al ddg; alla notifica del provvedimento di espulsione, gli rivolgeva un epiteto gravemente irriguardoso.



SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E



PASQUALI DAVIDE (SARZANA CALCIO 1906 SRL)



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



FRANCIOSI YARI (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

FREGOSI DAVIDE (FOLLO SAN MARTINO)

BORGALLI JACOPO (LEVANTO CALCIO)

ANTOGNETTI DAMIANO (SAN LAZZARO LUNENSE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)



GUERRIERI FRANCESCO (ANTICA LUNI 2009)

CHIAPPUCCI ANDREA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



MECHERINI ALESSIO (RICCO LE RONDINI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



BINDI JACOPO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



GASPAROTTI DAVIDE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)



