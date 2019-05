Giudice Sportivo, tre turni a Caleo dell'Antica Luni

In totale tre gli squalificati per i gialloblu. Multate Levanto e Rebocco. Due turni di squalifica a Ussi e Ghiggeri. Il Follo San Martino senza Bariti

La Spezia - Queste le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo in vista dell'ultimo turno nel campionato di I Categoria della Spezia.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



LEVANTO CALCIO - € 100,00

A titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di un gruppo dei propri sostenitori, che, in campo avverso, danneggiavano la rete di recinzione del tdg in più punti.



REBOCCO - € 100,00

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che dal 1' e fino al termine della gara, rivolgevano al ddg continue espressioni ingiuriose.



A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 5/2019



BARCELLONE ALBERTO (RICCO' LE RONDINI) - Allontanato



A CARICO DI MASSAGGIATORI - SQUALIFICA. FINO AL 13/ 6/2019



SABATINI ANDREA (REBOCCO)

A fine gara rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa; alla notifica del provvedimento di allontanamento, andava testa a testa con il ddg, continuando ad insultarlo e rivolgendogli un'espressione di stampo discriminatorio, venendo, poi, portato via da alcuni calciatori della propria società.



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - TRE GIORNATE DI SQUALIFICA



CALEO MARCO (ANTICA LUNI)

A gioco fermo colpiva, senza conseguenze lesive, con il palmo della mano il volto di un avversario



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



USSI NICOLO' (REBOCCO)

GHIGGERI ALBERTO (SPORTING CLUB AURORA)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



SANDRI ALBERTO (BORGO FOCE MAGRA)

DE LUCCHI GIACOMO (MONEGLIA)

CHELLA MICHELE (RICCO' LE RONDINI)



A CARICO DI GIOCATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (X INFR.)



SCAPAZZONI ALESSIO (PEGAZZANO)



SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



PIAZZA CHRISTOPHER (ANTICA LUNI)

VANGELI MATTEO (ANTICA LUNI)

TADDEI ALESSANDRO (BORGO FOCE MAGRA)

BARITI DAMIANO (FOLLO SAN MARTINO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR.)



ARZA' ALESSIO (ANTICA LUNI)

MARCUCCETTI GIOVANNI LUCA (BORGO FOCE MAGRA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



AGRO' GABRIEL (LEVANTO CALCIO)

SASSARINI ALEX (LEVANTO CALCIO)

GRILLO RICCARDO (REBOCCO)

AUSILI PABLO (TARROS SARZANESE)