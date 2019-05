Giudice Sportivo, tre turni a Borgalli e Nardi

I centrocampisti di Levanto Calcio e Sarzana 1906 fermati dopo le finali per il Titolo Regionale e la semifinale Play - Off di I Categoria

La Spezia - Dopo le finali per il Titolo Regionale di I Categoria e le semifinali Play - Off del campionato di I Categoria queste le decisioni del Giudice Sportivo.



GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - GARE DEL 26/5/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



BORGALLI JACOPO (LEVANTO CALCIO)

Colpiva con schiaffi un avversario seduto a terra, senza conseguenze lesive.



CALCAGNO STEFANO (VELOCE 1910)

In reazione ad a analoghi atti subìti da un avversario, lo colpiva con spinte e schiaffi, senza conseguenze lesive.



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



PASQUINO SIMONE (VELOCE 1910)



PLAY OFF PRIMA CATEGORIA - GARE DEL 26/ 5/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



NARDI GIOVANNI (SARZANA CALCIO 1906 SRL)

Dopo aver subìto un fallo da parte di un avversario, lo colpiva con una testata al volto, senza conseguenze lesive.



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)



DE VINCENZO EMANUELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

FEDERICO MANUEL (VIA DELL ACCIAIO F.C.)



G.L.