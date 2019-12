Giudice Sportivo, tre giornate a Barbieri, Galeotti e N. Maracci

La Spezia - Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata disputata in I Categoria.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E



MARACCI NICOLO (ARCOLA GARIBALDINA)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa.



GALEOTTI RICCARDO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

Dopo un normale contrasto di gioco, sferrava un pugno in faccia ad un avversario, senza conseguenze lesive.



BARBIERI SERGIO (CAPERANESE 2015)

In reazione, a gioco fermo, sferrava un pugno in faccia ad un avversario, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E



MORINA ALBERT (CASTELNOVESE)



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



LIPPI ALEX (SAN LAZZARO LUNENSE)

PASQUALI DAVIDE (SARZANA CALCIO 1906 SRL)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



GJONAJ KLODJAN (CASTELNOVESE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



SANDRI ALBERTO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

ZOLESI NICKO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

RASPOLINI ALESSIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

PIGONI NICHOLAS (SAN LAZZARO LUNENSE)