Di seguito riportiamo le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo per quanto concerne il Girone D di I Categoria.



DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 2/2020

BARCELLONE ALBERTO (RICCO LE RONDINI)



A CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



PIERMATTEI MARCO (MAROLACQUASANTA)

ORTELLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)



CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



FORESTI FABIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

GOLDONI ANDREA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

ZOLESI NICKO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BELLOTTI SIMONE (CASARZA LIGURE)

COPPOLA LORENZO (CASTELNOVESE)

MARCHI LUCA (MAROLACQUASANTA)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

CINI MATTIA (SAN LAZZARO LUNENSE)

DEL BERGIOLO LUCA (SAN LAZZARO LUNENSE)

GIACOPELLO DAVIDE (SPORTING CLUB AURORA 1975)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



ROMANO ANDREA (ARCOLA GARIBALDINA)