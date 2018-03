Giudice Sportivo, sono sette gli squalificati

Il Segesta perde Lici per ben tre giornate. Bagnasco perde Romano, altri quattro gli spezzini fermati. Entrano in diffida quattro giocatori

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 28/02/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



LISI LORENZO (SEGESTA SPECIAL SERVICE)

Al 31 del s.t., a palla a distanza non giocabile, teneva una condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

TORTORELLI GIORDANO (MAROLACQUASANTA)

GUANO NICOLAS (MONTEROSSO CALCIO)

SIVORI ANDREA (SEGESTA SPECIAL SERVICE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)



BUFFONI NICOLA (SAN LAZZARO LUNENSE)



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



TARCHINI FRANCESCO (TARROS SARZANESE SRL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



VILLA MATTEO (FOLLO SAN MARTINO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



FIOCCHI MANUEL (CEPARANA CALCIO)

CELAJ XHEKLANDO (RICCO LE RONDINI)

PORQUEDDU MARCO (TARROS SARZANESE SRL)