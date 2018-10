Giudice Sportivo, otto turni di stop a Bozhanaj della Tarros Sarzanese

Buffoni dell'Antica Luni e Pareto Guglielmo dello Sporting Club Aurora se la cavano con tre turni di sospensione a testa. In totale sono già sette gli squalificati dopo la seconda giornata

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 10/10/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/10/2018



BRUNETTI ANDREA (REBOCCO) - allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE



BOZHANAJ JANO (TARROS SARZANESE SRL)

A gioco fermo, colpiva un avversario con uno schiaffo al volto, senza conseguenze lesive. Alla notifica del provvedimento di espulsione, inveiva con fare minaccioso contro il ddg, rivolgendogli espressioni ingiuriose e minacciose; al termine della gara, rientrava sul tdg ed andava incontro al ddg, con fare minaccioso, rivolgendogli espressioni pesantemente ingiuriose e minacciose e veniva, poi, allontanato da alcuni membri della propria squadra.



SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



BUFFONI ROBERTO (ANTICA LUNI 2009)

A gioco fermo, contestava una decisione del ddg, profferendo contro di lui ripetute espressioni blasfeme. Alla notifica del provvedimento di espulsione, gli si avvicinava rivolgendogli un'espressione irriguardosa.



PARETO GUGLIELMO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

A gioco fermo, colpiva con un pugno in testa un avversario, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

PARETO GIACOMO (SPORTING CLUB AURORA 1975)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



NOGA SABINIANO (FOLLO SAN MARTINO)