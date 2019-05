Giudice Sportivo, multa e diffida per il Borgo Foce Magra A.F.

Tre turni di squalifica per Bindi (Borgo Foce Magra A.F.) e Papa (Marolacquasanta). Un turno di stop per altri quattro giocatori

La Spezia - Dopo la disputa dell'ultima giornata nel campionato di I Categoria Girone D queste le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo.



CAMPIONATO DI I CATEGORIA GARE DEL 05/05/2019 - A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



PAPA ALESSIO (MAROLACQUASANTA)

Dopo aver subìto un fallo da parte di un avversario, a gioco fermo lo colpiva con due calci di vigoria sproporzionata, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



CANEVELLO RUBEN (SPORTING CLUB AURORA)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)



ARZA' ALESSIO (ANTICA LUNI)



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



VANOLI MATTIA (MAROLACQUASANTA)



GARE DEL 8/ 5/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA e DIFFIDA



BORGO FOCE MAGRA A.F. - € 225,00

Per aver ottemperato solo parzialmente, al termine del 1º t., alla richiesta del ddg di ripristinare la segnatura perimetrale ed interna del tdg, scomparsa a causa della forte pioggia, ed essersi fermati dopo aver provveduto soltanto per metà del tdg, adducendo quale scusa che comunque sarebbe ricominciato a piovere e che, pertanto, si trattava di un lavoro inutile; tale comportamento conduceva dirigenti e calciatori della squadra ospite a provvedere alla tracciatura della parte rimanente del tdg, ciò malgrado venisse nuovamente richiesta la collaborazione della società, in qualità di ospitante, che, comunque, continuava ad astenersi dal fornire la propria opera. A seguito di ciò il 2ºtempo iniziava con 15' di ritardo. Inoltre, per il comportamento di alcuni propri sostenitori, che, per tutta la durata della gara, rivolgevano

espressioni irriguardose e minacciose nei confronti del ddg, nonché lesive del prestigio degli Organi della LND ed, infine, per aver lasciato aperti, al termine dell'incontro, i cancelli di ingresso al recinto degli spogliatoi, consentendo, in tal modo, l'ingresso a parecchie persone non autorizzate, tra cui proprio uno dei soggetti che aveva insultato il ddg durante la gara, particolarmente esagitato, che veniva, peraltro, prontamente allontanato e per avere disatteso la successiva richiesta del ddg di provvedere alla chiusura di tali cancelli, che restavano aperti, causando l'ingresso di ulteriori persone non autorizzate e non identificate nel suddetto recinto.



A CARICO DI ALLENATORI - 1 GIORNATA DI SQUALIFICA



CIUFFARDI SIMONE (BORGO FOCE MAGRA A.F.) - Allontanato



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - 3 GIORNATE DI SQUALIFICA



BINDI JACOPO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

A palla lontana, colpiva un avversario con un calcio, senza conseguenze lesive.



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA DI 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



RADICCHI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)



G.L.