Giudice Sportivo, lo Sporting Aurora perde Muzio per due turni

Sette in totale i giocatori fermati dal Giudice Sportivo, per il Rebocco stop a Ruberto e Marco Iaione

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 24/01/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



GARE DEL 21/ 1/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



MUZIO LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



ROLLA LORENZO (CEPARANA CALCIO)

AGRO' GABRIEL (LEVANTO CALCIO)

LIOTTI PAOLO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

RUBERTO COSIMO (REBOCCO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



IAIONE MARCO (REBOCCO)

ARRABITO DANIELE (RICCO LE RONDINI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



MARCHI LUCA (MAROLACQUASANTA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



ZANGANI FILIPPO (MAROLACQUASANTA)

ROLANDI LUCA (MONEGLIA)

TOMAGNINI ANDREA (SAN LAZZARO LUNENSE)

GHIGGERI ALBERTO (SPORTING C. AURORA 1975)

RUFFINO LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)