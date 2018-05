Giudice Sportivo, le squalifiche per Titolo Regionale, Play Off e Play Out

Mister Borromeo dovrà guidare dalla tribuna il suo Monterosso. Per i Play Off cinque giornate a Sambuceti, altri tre giocatori squalificati per due turni

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 16/05/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 13/5/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



CAMOGLI ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



CANNELLA SALVATORE (MIGNANEGO)



AMMONIZIONE (III INFR)



PONTE GIULIO (CANALETTO SEPOR)



AMMONIZIONE (II INFR)



VALLERGA MATTEO (CELLE LIGURE)

BARBIERI ALESSANDRO (MIGNANEGO)

POIRE FABRIZIO (MIGNANEGO)



AMMONIZIONE (I INFR)



MAGGIALI NICOLO (MIGNANEGO)



PLAY OFF PRIMA CATEGORIA - GARE DEL 12/ 5/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 1 GARA



PADI ROBERTO (COGORNESE) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



DARIETTO MARCO (BARGAGLI SAN SIRO)

SCARDAVILLI LORIS (COGORNESE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA



BIANCO ROMEO (BARGAGLI SAN SIRO)

LUVOTTO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

NAPELLO RICCARDO (BARGAGLI SAN SIRO)

NORA LORENZO (BARGAGLI SAN SIRO)

NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

SOLIDORO DANILO (BARGAGLI SAN SIRO)

AMATURO VITALE (COGORNESE)

BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)

COLAIACOVO SAVERIO (COGORNESE)

MERLO LUCA (COGORNESE)



GARE DEL 13/ 5/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 5/2018



DELLAFERRERA LORENZO (SAN STEVESE) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE



SAMBUCETI PAOLO (CAPERANESE 2015)

Per aver rivolto una frase offensiva nei confronti del d.d.g., accompagnata da un'espressione blasfema. Alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava con fare minaccioso al d.d.g., senza riuscire a venire a contatto con lui, per il pronto intervento di alcuni compagni che riuscivano a bloccarlo, ma facendo intendere di volerlo colpire, lasciando il t.d.g. solo dopo 2 minuti.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



GANDOLFI FILIPPO (BOGLIASCO)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



MESSINA GIUSEPPE (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

DI DONATO CIRO (SAN STEVESE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA



BURLANDO ANDREA (BOGLIASCO)

D'ELIA FRANCESCO (BOGLIASCO)

RATTINI GIANLUCA (BOGLIASCO)

ASSALINO FILIPPO (CAPERANESE 2015)

SAMBUCETI PAOLO (CAPERANESE 2015)

BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)

CAPPAGLI ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)

MONTICELLI LUCA (CEPARANA CALCIO)

CALANDRINO MATTEO (DIANESE E GOLFO 1923)

CASELLATO FABIO NICOLE (DONBOSCO V.INTEMELIA)

GRANDI SIMONE (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

ANFOSSO MATTEO (SAN STEVESE)

CALVINI GIACOMO (SAN STEVESE)

CAMPAGNANI MARCO (SAN STEVESE)

BORRELLO GIOVANNI (TARROS SARZANESE SRL)

CERONE LUCA (VELOCE 1910)

GUERRA ANDREA (VELOCE 1910)

RAVERA ALESSIO (VELOCE 1910)



PLAY OUT PRIMA CATEGORIA - GARE DEL 13/ 5/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 1 GARA



BORROMEO ANDREA (MONTEROSSO CALCIO) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA



MARTELLI FILIPPO (MONTEROSSO CALCIO)

RICOTTA LUCA (MONTEROSSO CALCIO)

VARGAS ROJAS KEVIN (MONTEROSSO CALCIO)

AGNESINI GIANLUCA (SAN LAZZARO LUNENSE)

BUFFONI ROBERTO (SAN LAZZARO LUNENSE)