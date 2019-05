La Spezia - Riportiamo di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la disputa dello spareggio per il titolo del campionato di I Categoria Girone D.



CAMPIONATO DI I CATEGORIA - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



LEVANTO CALCIO - € 100,00

Per il comportamento dei propri sostenitori che al 49º 2ºt. accendevano vari fumogeni nel proprio settore.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA



AGATA DIMITRI - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



CURRARINO LORENZO (LEVANTO CALCIO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



MORONI ALESSANDRO (FOLLO SAN MARTINO)

NUNEZ GOMEZ EDUYN (FOLLO SAN MARTINO)