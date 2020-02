La Spezia - Le decisioni del Giudice Sportivo per il campionato di I Categoria Girone D.



CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:



CARLUCCIO SALVATORE LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:



PICASSO SANDRO RICARDO (CAPERANESE 2015)

MARCHI LUCA (MAROLACQUASANTA)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR):



COZZANI LUCA (ARCOLA GARIBALDINA)

BERTI LORENZO (FOLLO SAN MARTINO)

VALLETTA FRANCESCO (FOLLO SAN MARTINO)

GUANO NICOLAS (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ROMEO SIMONE (PEGAZZANO CALCIO 2015)

TORTORELLI GIORDANO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

ORTELLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SR)