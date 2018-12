Giudice Sportivo: insegue un avversario e lo colpisce con un calcio, quattro turni a De Lucchi del Moneglia

Due turni a Francesco Valletta del Borgo Ameglia e due a mister Moggia del Rebocco che perde anche Balsano. Multato il Ceparana che si presenta in 10 uomini. Otto squalificati, quattro in diffida

La Spezia - Di seguito riportate le squalifiche per il campionato di I Categoria Girone D dopo la disputa della XII giornata.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



CEPARANA CALCIO - € 75,00

Per aver partecipato alla gara con soli 10 calciatori, per tutta la durata della stessa.



A CARICO DI MASSAGGIATORI SQUALIFICA. FINO AL 27/12/2018



CAVALLETTI ERMENEGILDO (MONEGLIA) - Allontanato



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER DUE GARE



MOGGIA MARCO (REBOCCO) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE



DE LUCCHI GIACOMO (MONEGLIA)

Inseguiva un avversario, insultandolo e, una volta raggiuntolo, lo colpiva con un calcio ad una gamba, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



VALLETTA FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



TARABELLA MAICOL (BORGO FOCE MAGRA A.F.)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



AGNESINI GIANLUCA (ANTICA LUNI 2009)

BINDI JACOPO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BALSANO MATTIA (REBOCCO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



VILLA MATTEO (FOLLO SAN MARTINO)

BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

GHIGGERI ALBERTO (SPORTING C. AURORA 1975)

LUSTRI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)