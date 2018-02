Giudice Sportivo, il bomber del Follo San Martino Bonelli fermato per tre turni

Oltre all'attaccante altri quattro giocatori vengono squalificati per una giornata. Entrano in diffida in otto

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 21/02/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO I CATEGORIA - GARE DEL 18/ 2/2018 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE



BONELLI DAVIDE (FOLLO SAN MARTINO)

A gioco fermo affrontava testa a testa un avversario, sferrandogli, poi, uno schiaffo sulla guancia. Nessuna conseguenza lesiva



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



LUBRANO ELIA (MAROLACQUASANTA)

IAIONE MARCO (REBOCCO)



A CARICO DI GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



GIORGI ANDREA (RICCO' LE RONDINI)

VENE' DAVIDE (PEGAZZANO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

MACCIONE MARCO (CEPARANA CALCIO)

MORONI ALESSANDRO (FOLLO SAN MARTINO)

RIILLO STEFANO (FOLLO SAN MARTINO)

DI GROTTOLE DAVIDE (MONTEROSSO CALCIO)

LOMBARDI ALESSIO (REBOCCO)

LOMBARDI ANDREA (REBOCCO)

MICHELIS ALESSANDRO (SPORTING C. AURORA 1975)