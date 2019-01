Giudice Sportivo, il Riccò Le Rondini perde Chella per 3 giornate

Niente derby con la Tarros Sarzanese per Ragonesi del Sarzana 1906. Tre fermati per il Pegazzano, in totale sono dodici gli squalificati. In cinque entrano in diffida

La Spezia - Di seguito riportiamo le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo dopo la disputa della XIV giornata nel Girone D di I Categoria.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 1/2019



GIANELLI PAOLO (SPORTING CLUB AURORA) - Allontanato



A CARICO DI MASSAGGIATORI - SQUALIFICA FINO AL 7/ 2/2019



PASSANI ENZO (SARZANA 1906) - Allontanato



SQUALIFICA. FINO AL 31/ 1/2019



ABBATE MARCO (PEGAZZANO) - Allontanato



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - 3 GIORNATE DI SQUALIFICA



CHELLA MICHELE (RICCO' LE RONDINI)

A seguito di un provvedimento arbitrale sfavorevole, rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa, accompagnata da un'altra di stampo discriminatorio.



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



SCAPPAZZONI ALESSIO (PEGAZZANO)

FUSETTI LORENZO (REBOCCO)

RICHERME DAVIDE (SAN LAZZARO LUNENSE)

RAGONESI YARI (SARZANA 1906)

GHIGGERI ALBERTO (SPORTING CLUB AURORA)



A CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA DI 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR.)



VILLA MATTEO (FOLLO SAN MARTINO)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

TORTORELLI GIORDANO (PEGAZZANO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR.)



MONTEFIORI CRISTIANO (FOLLO SAN MARTINO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (V INFR.)



ABDOULLIE BARROW JAITEH (REBOCCO)

ARENA GIOSUE' (RICCO' LE RONDINI)

BIAGIONE ANDREA (SARZANA 1906)

CALZOLARI NICOLO' (TARROS SARZANESE)