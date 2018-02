Giudice Sportivo, il Pegazzano perde tutti e tre i Russo

Due squalificati anche per il San Lazzaro Lunense. Undici in totale gli squalificati dopo la XVIII giornata

La Spezia - Riportiamo di seguito le squalifiche dopo la disputa della XVIII giornata di campionto.



GARE DEL 4/ 2/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 2/2018



GIUSTI MICHELE (MONTEROSSO CALCIO) - Allontanato



A CARICO DI MASSAGGIATORI - SQUALIFICA FINO AL 15/ 2/2018



MAURO MATTIA (PEGAZZANO CALCIO 2015) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



LUISO ALESSANDRO (MONTEROSSO CALCIO)

RUSSO RICCARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



RUSSO TIZIANO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

ANGELLA ANDREA (RICCO LE RONDINI)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)



RUSSO MIRKO (PEGAZZANO CALCIO 2015)



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



PIERMATTEI MARCO (MAROLACQUASANTA)

SAMMATI DAVIDE (SAN LAZZARO LUNENSE)

SPAGNOLI ANDREA (SAN LAZZARO LUNENSE)

BERTANI DANIELE (SESTIERI MARINA SPORTING)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



SCARPINO PIETRO (SEGESTA SPECIAL SERVICE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CAPPAGLI ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)

LUBRANO ELIA (MAROLACQUASANTA)

CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)