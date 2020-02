Altri due giocatori squalificati per le formazioni spezzine, mentre sono ben otto quelli che entrano in diffida

La Spezia - Riportiamo di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in vista della prossima giornata di campionato nel Girone D di I Categoria.



CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



ROMANO ANDREA (ARCOLA GARIBALDINA)





CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

CATTABIANI ALESSIO (SARZANA CALCIO 1906 SRL)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



COZZANI LUCA (ARCOLA GARIBALDINA)

DELLA MAGGIORA LUCA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

VALLETTA FRANCESCO (FOLLO SAN MARTINO)

BIAGIONI ANDREA (SARZANA CALCIO 1906 SRL)

FEDORYSHYN VLADYSLAV (SARZANA CALCIO 1906 SRL)

BOUSSAKIOUD ABDELJALIL (SPORTING CLUB AURORA 1975)

GUAZZONI LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

ORTELLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)