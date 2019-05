Giudice Sportivo, il Levanto Calcio perde Nicora

Fermato anche il massaggiatore rivierasco Raso. Via dell'Acciao: Bosio squalificato per tre giornate

La Spezia - Dopo le finali Play - Off di I Categoria e le semifinali per il Titolo Regionale di seguito riportiamo le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo.



GARE DEL 19/05/2019 - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/5/2019



BALDACCINI DAVIDE (VELOCE 1910) - Allontanto



A CARICO DI MASSAGGIATORI - SQUALIFICA. FINO AL 6/ 6/2019



RASO ENRICO (LEVANTO CALCIO) - Allontanto



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E



PEREGO STEFANO (PRAESE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

MORANDO NICOLA (PRAESE)



PLAY OFF PRIMA CATEGORIA - GARE DEL 18/ 5/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



STRADI SIMONE (MARASSI 1965)

Espulso per d.a., mentre usciva dal tdg, tirava un calcio alla bandierina del calcio d'angolo, facendola volare per circa 3 mt. e rivolgeva alla terna espressioni ingiuriose.



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)



CAVALLINO LUCA (MARASSI 1965)



GARE DEL 19/ 5/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARIIn base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER DUE GARE



MESSINA GAETANO (SAMPIERDARENESE) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE



BECCARIS FABIO (SAMPIERDARENESE)

A fine gara, durante una mischia fra diversi calciatori di entrambe le società, si toglieva un parastinco e lo lanciava contro un avversario,colpendolo alla testa senza conseguenze lesive (Infrazione rilevata daun AA).



BOSIO GIANLUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

A fine gara, durante una mischia fra diversi calciatori di entrambe le società, in reazione, afferrava energicamente un avversario per il collo, il quale aveva tentato di colpirlo con un pugno al volto, senza conseguenze lesive (Infrazione rilevata da un AA).



SQUALIFICA PER DUE GARE



MORANI DARIO (SAMPIERDARENESE)

A fine gara, durante una mischia fra diversi calciatori di entrambe le società, tentava di colpire un avversario con un pugno al volto senza riuscirvi (Infrazione rilevata da un AA).