Giudice Sportivo, il D.s. del Monterosso Visconti stoppato fino a Maggio

La capolista Canaletto perde tre giocatori, Monterosso e Levanto due. Undici i calciatori squalificati, sette quelli in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 7/03/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



GARE DEL 4/ 3/2018 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



MONTEROSSO CALCIO - € 75,00

Per la condotta dei propri sostenitori i quali, per l'intera durata della gara, rivolgevamo espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo del d.d.g.



A CARICO DI DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 5/2018



VISCONTI ANDREA (MONTEROSSO CALCIO)

Agendo quale Dirigente addetto all'arbitro, al 9' del s.t., veniva allontanato dal t.d.g. per plateali proteste avverso una decisione arbitrale accompagnate da espressioni blasfeme.

Uscito dal t.d.g., pronunciava espressioni ingiuriose ed irriguardose nei confronti del medesimod.d.g.. Al 40' del s.t., irrompeva sul t.d.g. rivolgendo ulteriori espressioni ingiuriose e blasfeme, e solo con l'intervento degli altri dirigenti della società ospitante, lasciava il t.d.g.

A fine partita entrava nuovamente sul t.d.g. e, lanciando le chiavi dello spogliatoio verso il d.d.g., lo minacciava e lo ingiuriava nuovamente.



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 3/2018



POLETTO ALESSANDRO (CANALETTO SEPOR) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



FILIPPONE ANDREA (LEVANTO CALCIO)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

BELLINI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

BECCI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

CORSANO JACOPO (LEVANTO CALCIO)

VANGELI MATTEO (SAN LAZZARO LUNENSE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)



VILLA MATTEO (FOLLO SAN MARTINO)



SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

GOLDONI ANDREA (FOCE DEL MAGRA AMEGLIA)

CLAUSI ANDREA (MONTEROSSO CALCIO)

DI GROTTOLE DAVIDE (MONTEROSSO CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



BOGGIO AMERIGO (CANALETTO SEPOR)

CAMPAILLA FRANCESCO (FOLLO SAN MARTINO)

IARIA ALESSANDRO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

GRAZIANO LUCA (REBOCCO)

IAIONE DAVIDE (REBOCCO)

BESANA DOMENICO (SPORTING C. AURORA 1975)

RAVETTINO LUCA (SPORTING C. AURORA 1975)