Giudice Sportivo, due turni di stop a Ferrari del Riccò Le Rondini

La società gialloblu anche multata per il comportamento dei propri tifosi. Ben 12 gli squalificati in vista del prossimo turno

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 14/02/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 11/ 2/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



RICCO' LE RONDINI - € 75,00

Per la condotta dei propri sostenitori i quali, per l'intera durata della gara, rivolgevano espressioni ingiuriose ed irriguardose al d.d.g..7



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



FERRARI DIEGO (RICCO LE RONDINI)

BIANCHI DAVIDE (SESTIERI MARINA SPORTING)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



CURRARINO ALESSIO (LEVANTO CALCIO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)



MARCHI LUCA (MAROLACQUASANTA)



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

MONTICELLI LUCA (CEPARANA CALCIO)

ROCCHI ANDREA (FOCE DEL MAGRA AMEGLIA)

FILIPPONE ANDREA (LEVANTO CALCIO)

GUAZZONI LUCA (MONEGLIA)

RASPOLINI ALESSIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

TOMAGNINI ANDREA (SAN LAZZARO LUNENSE)

GHIGGERI ALBERTO (SPORTING C. AURORA 1975)

MARTIGNONI SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



BUFFONI NICOLA (SAN LAZZARO LUNENSE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



MUSETTI ANDREA (FOLLO SAN MARTINO)

RICOTTA LUCA (MONTEROSSO CALCIO)

PIRO MATTIA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

VENE' DAVIDE (PEGAZZANO CALCIO 2015)

LISI LORENZO (SEGESTA SPECIAL SERVICE)

PIASTRA MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)