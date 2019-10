Giudice Sportivo, due turni a Scappazzoni e Wahed

La Spezia - Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della prima giornata di campionato nel Girone D di Prima Categoria.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



FOLLO SAN MARTINO - € 75,00

Per il fatto che un proprio tesserato, in campo avverso, colpiva con un calcio la propria panchina, causandone la rottura della paratia laterale (la situazione non veniva rilevata al momento dal ddg, ma certificata dallo stesso a fine gara, sollecitato dalla Società ospitante, sul presupposto dichiarato dallo stesso ddg, che ad inizio gara, tale paratia risultava intatta).



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 2 GARE



SCAPPAZZONI ALESSIO (PEGAZZANO)

BELKHDIM ABDELWAHED (SAN LAZZARO LUNENSE)



SQUALIFICA PER 1 GARA



AGRIFOGLI NICOLO' (ARCOLA GARIBALDINA)

ROMANO ANDREA (ARCOLA GARIBALDINA)

TERRIBILE FRANCESCO (PEGAZZANO)