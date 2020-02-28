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Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio - ore 20.41

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Giudice Sportivo, due turni a Di Grottole della capolista Follo

Perdono due giocatori a testa Arcola Garibaldina e Borgo Foce Magra A.F.

Giudice Sportivo, due turni a Di Grottole della capolista Follo

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 19/ 2/2020 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI GROTTOLE DAVIDE (FOLLO SAN MARTINO)
JABRAOUI OSSAMA (SAN LAZZARO LUNENSE)

CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRANCHINI FRANCESCO (SAN LAZZARO LUNENSE)

GARE DEL 23/ 2/2020 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' - AMMENDA

Euro 75,00 SARZANA CALCIO 1906 SRL
Per il comportamento dei propri sostenitori che,per tutta la durata del 2º tempo,rivolgevano al ddg reiterate espressioni irriguardose,ingiuriose e pesantemente minacciose.


CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CLAUSI ANDREA (ARCOLA GARIBALDINA)


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BAIARDI GIULIO (RICCO LE RONDINI)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROMANO ANDREA (ARCOLA GARIBALDINA)
FERRARINI FEDERICO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)
TAZZINI DAVIDE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)
SARTINI DANIELE (FOLLO SAN MARTINO)
VENTUROTTI ANDREA (PEGAZZANO CALCIO 2015)
GUAZZONI LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAVALLERO PIETRO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

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