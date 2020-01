La Spezia - Di seguito le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo in vista della ripresa del campionato di I Categoria Girone D la prossima domenica.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA



PUTTI GIOVANNI (BORGO FOCE MAGRA A.F.) - Allontanato



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

GALASSI MANUEL (FOLLO SAN MARTINO)

BARTOLI LUCA (SARZANA 1906)

FEDORYSHIN VLADISLAV (SARZANA 1906)



SQUALIFICA PER 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO SAN MARTINO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



FORESTI FABIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

ASSALINO FILIPPO (CAPERANESE)

BELLOTTI SIMONE (CASARZA LIGURE)

COPPOLA LORENZO (CASTELNOVESE)

BERTOLA GIUSEPPE RAJAN (SAN LAZZARO LUNENSE)

CINI MATTIA (SAN LAZZARO LUNENSE)

AUSILI PABLO (TARROS SARZANESE)