Giudice Sportivo, cinque turni di stop per Mauro e Tortorelli del Pegazzano

Il Sarzana 1906 perde per tre giornate Tonelli. Due turni a Fanan della Tarros Sarzanese. In vista dello spareggio di domani sera cinque giocatori entrano in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 20/05/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



PLAY OFF PRIMA CATEGORIA - GARE DEL 19/ 5/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI MASSAGGIATORI - SQUALIFICA. FINO AL 30/05/2019



UCCHEDDU JACOPO (TARROS SARZANESE) - Allontanato



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE



MAURO MATTIA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

Allontanato al 31' del 2º t., per avere ripetutamente oltrepassato l'area tecnica, mentre usciva dal tdg, colpiva più volte il cancello con calci e pugni; per la restante parte della gara, si posizionava dietro un AA, rivolgendogli reiterate espressioni ingiuriose e minacciose, continuando in tale atteggiamento anche nei confronti del ddg ed ogni volta che questi si girava ad osservarne il comportamento, proseguiva con maggior veemenza negli insulti. Dopo il fischio finale, continuava a rivolgere espressioni minacciose al ddg e quando questi si accingeva a rientrare nel proprio spogliatoio, cercava di aggredirlo, venendo tenuto a distanza da un proprio dirigente (Infrazione rilevata anche da un AA).



SQUALIFICA PER 2 GARE



FANAN MIRCO (TARROS SARZANESE) - Allontanato



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE



TORTORELLI GIORDANO (PEGAZZANO)

Espulso per fallo da ultimo uomo, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg varie espressioni ingiuriose, di cui una di stampo discriminatorio e, dopo essersi allontanato di circa 30 mt, per uscire dal tdg, tornava indietro, rivolgendogli ulteriori analoghe espressioni.



SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE



TONELLI MATTIA (SARZANA 1906)

In reazione, colpiva un avversario con un pugno al volto, senza conseguenze lesive.



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)



CONTI MARCO (FOLLO SAN MARTINO)

DANOVARO LEONARDO (FOLLO SAN MARTINO)

MORONI ALESSANDRO (FOLLO SAN MARTINO)

NOGA SABINIANO (FOLLO SAN MARTINO)

RAGONESI YARI (SARZANA CALCIO 1906 SRL)



G.L.