Giudice Sportivo, cinque squalificati e multa per il Levanto Calcio

Due gare a Pettirossi e Romano per le proteste. Vengono fermati per due turni anche Montefiori e Ponte

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 17/01/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



GARE DEL 14/ 1/2018 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



LEVANTO CALCIO - € 75,00

Perché, a partire dal 35' del s.t. fin oltre il termine della gara, i propri sostenitori rivolgeva al d.d.g. espressioni ingiuriose e minacciose



A CARICO ASSISTENTI ARBITRO - SQUALIFICA FINO AL 8/ 2/2018



RASO ENRICO (LEVANTO CALCIO)

A fine gara, irrompeva nello spogliatoio del d.d.g. rivolgendo a quest'ultimo espressioni ingiuriose e minacciose.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



PONTE GIULIO (CANALETTO SEPOR)

MONTEFIORI CRISTIANO (MONTEROSSO CALCIO)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



USAI MATTEO (AURORA CALCIO)

BARLETTA NICOLO (LEVANTO CALCIO)

PIAZZA CHRISTOPHER (LEVANTO CALCIO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE



PETTIROSSI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

A fine gara, apostrofava il d.d.g. con frasi ingiuriose e minacciose.



ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

A fine gara, apostrofava il d.d.g. con frasi ingiuriose e minacciose.



SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



RUSSO GIULIO (AURORA CALCIO)

BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)

BARBIERI ALESSIO (FOCE DEL MAGRA AMEGLIA)

FORESTI FABIO (FOCE DEL MAGRA AMEGLIA)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

FIORELLI MARCO (RICCO LE RONDINI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



BILBAO DOMENICO (FOLLO SAN MARTINO)

PIERMATTEI MARCO (MAROLACQUASANTA)

FERRARI DIEGO (RICCO LE RONDINI)

BERTANI DANIELE (SESTIERI MARINA SPORTING)

COSCIOLI ANDREA (SESTIERI MARINA SPORTING)

RIVA THOMAS (SESTIERI MARINA SPORTING)

PINELLI GABRIELE (TARROS SARZANESE SRL)